Festival de Esporte e Lazer será realizado em Canoas no dia 11 de junho

Será realizado no dia 11 de junho, pela Prefeitura de Canoas, o Festival de Esporte e Lazer (FESLA), no Centro Cultural e Esportivo Martin Luther King, no bairro Harmonia. A programação organizada pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) contempla diferentes atividades desde apresentações artísticas, disputas esportivas, demonstrações de talentos locais, espaço de lazer, além da prestação de serviços.

A partir das 14 horas, quem for ao Martin Luther King poderá assistir a Escola de Dança Najma Safi em diferentes coreografias, bem como uma apresentação do Kristian Galvão Corpo de Baile. Também estará presente o grupo Canta Brasil, o Rondon Grupo de Dança, Dança Cigana do CEL Mathias Velho, a bailarina Ana Aziza, o grupo de Teatro da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Palma da Silva e o Espetáculo do Colegiado de Hip Hop.

Na parte esportiva, está prevista uma aula de Kickboxing com Shihan Valmir Teles, uma demonstração de Taekwondo do CCE Martin Luther King, apresentação do grupo de Ginástica Rítmica da SMEL, além de uma aula de Zumba e demonstração de ioiô.

Atividades esportivas

Entre as atividades esportivas programadas, a terceira idade está contemplada com um torneio de câmbio entre as equipes das unidades da SMEL. Também será realizado um torneio de bocha aberto à comunidade. E ainda um Encontro das escolinhas esportivas de futebol das unidades operacionais da SMEL.

Para quem gosta de esportes mais radicais está programada uma demonstração de manobras de Skate com atletas convidados, entres os quais os canoenses Douglas Margotti e Lucas Octavio. Haverá sorteios de brindes. Já o atleta Victor Haas ministrará uma oficina de Slackline e o atleta Jocelito Constancio comandará uma oficina de ping pong. No local a Capoeira também terá destaque com os grupos Angola Tradição, Quilombo Angola Brasil e Angola Palmares do Sul.

A SMEL vai aproveitar o festival para o lançamento do projeto + Brincar, que tem como objetivo valorizar brincadeiras antigas, como sapata, jogo do bambolê, cinco Marias, cabo de guerra, entre outras.

No local, também estará presente o ex-jogador de vôlei Gustavo Endres, atual gestor do Vôlei Canoas. Haverá sorteio de bolas e camisetas.

Para quem quiser se divertir também será montado um tobogã inflável e haverá um stand da Erva Mate. Está prevista a presença ainda de stand da Economia Solidária com alimentação e artesanato. Na Saúde, será disponibilizado um espaço para orientações sobre escovação além de orientações do Primeira Infância Melhor.