Festival de Esportes movimenta o bairro Harmonia, em Canoas

No último domingo, 11, foi realizado o Festival de Esportes e Lazer (Fesla), no Complexo Esportivo e Cultural Martin Luther King, no bairro Harmonia, onde diferentes atividades esportivas, culturais e de prestação de serviço foram oferecidas à população.

O secretário de Esporte e Lazer de Canoas, Roberto Tietz, frisou o caráter comunitário do Fesla. “O evento, que tem uma característica própria, nasceu dentro da comunidade e oferece atividades para todas as idades e oportunidade para manifestações culturais conhecidas pelos próprios moradores.”

Quem foi até o Martin Luther King pode conhecer alguns talentos canoenses do Esporte. No Iô Iô, Maicon Cunha, 26 anos, encantou as crianças com suas habilidades. A prática vem de dez anos de empenho e que contou com o auxilio da internet. “Sempre gostei de jogos diferentes que o pessoal da minha idade talvez nem conheça”, contou. Em julho, o jovem vai participar de um campeonato em São Paulo. “Em dezembro teremos um evento aqui em Canoas que pretendemos atrair jogadores de outras cidades e Estados”, contou ele.

Outra modalidade que atraiu o público foi o Ping Pong. Até o campeão olímpico de vôlei Gustavo Endres se arriscou em uma partida com o canoense Jocelito Ribeiro Constâncio, conhecido como Zico, que joga há mais de 30 anos. “Comecei aos 9 anos. Minha família gosta do esporte. Pratiquei muito e hoje faço parte de uma equipe com patrocínio e buscamos promover o esporte em diferentes cidades da Região Metropolitana”, explicou Zico.

O Fesla proporcionou ainda apresentações culturais, prestação de serviço, torneios entre participantes das unidades esportivas da SMEL nas modalidades Câmbio e Futebol de Campo.