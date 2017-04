Filme sobre o Carnaval de Canoas é lançado nesta semana

A sessão de estreia do filme “A História do Carnaval de Canoas” será na próxima terça-feira, dia 18 de abril. O lançamento ocorrerá no Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5.340), às 19 horas, em uma sessão aberta ao público.

Produzido pelas secretarias da Cultura e de Comunicação, sem custos aos cofres públicos, o documentário conta a trajetória da construção do carnaval popular de rua da cidade, das muambas e dos grandes desfiles competitivos.

Com duração de 45 minutos, o filme conta com depoimentos dos presidentes e componentes das escolas de samba de Canoas, dos blocos de rua, além de apresentar pesquisas realizadas por historiadores da Secretaria da Cultura – relatos que ajudam a contar a história do Carnaval da cidade. Em uma parceria fechada com a Fundação Cultural Piratini, o filme será transmitido na grade de programação da TVE.