Filmes com temática do Carnaval são exibidos gratuitamente

O Sesc Canoas irá exibir nesta quinta-feira, 8, dois filmes com a temática do Carnaval. A partir das 20 horas, serão reproduzidas em sequência as películas Carnavalha e Tropykaos. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente, na bilheteria do Teatro do Sesc, com uma hora de antecedência da atividade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3464-6909, pelo site www.sesc-rs.com.br/canoas ou pela página www.facebook.com/sesccanoas.

As películas de ficção são indicadas para pessoas com idade a partir de 18 anos. A atração faz parte da programação cultural de fevereiro do Sesc Canoas, promovido por meio do programa Arte Sesc – Cultura por toda parte. O restante do mês reserva ainda diversas ações teatrais.

Confira abaixo o cronograma completo.

Filmes: Carnavalha (16 min.) + Tropykaos (1h22min)

Direção: Aurea Maranhao e Ramusyo Brasil / Daniel Lisboa

Brasil (2015/2016)

Data: 08/02 (quinta)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Sesc Canoas

Classificação etária: 18 anos

Sinopse Carnavalha: mostra a preparação e a trajetória de uma jovem que é perseguida por um estrangulador em um dia de carnaval.

Entrada franca com distribuição de ingressos uma hora antes, na bilheteria



Roda da Poesia – Associação Canoense de Escritores (RS)

Data: 17/02 (sábado)

Horário: 16 horas

Local: Biblioteca Sesc Canoas

Classificação etária: livre

Entrada franca

Espetáculo “Histórias de Circo sem Lona” – Grupo TIA (RS)

Data: 18/02

Horário: 16 horas

Local: Teatro Sesc Canoas

Classificação etária: livre

Duração: 45 minutos

Ingressos: com o Cartão Sesc/Senac para a categoria Comércio e Serviços por R$ 15, Empresários R$18, público em geral R$20, estudantes, classe artística e maiores de 60 anos R$10.

Filme: Sinfonia da Necrópole

Direção: Juliana Rojas / Brasil (2016)

Data: 24/02 (sábado)

Horário: 16 horas

Local: Teatro Sesc Canoas

Classificação etária: 10 anos

Entrada franca com distribuição de ingressos uma hora antes, na bilheteria

Espetáculo “As aventuras e desventuras de Pinóquio” – Cia. de Atores Independentes (RS)

Data: 25/02 (domingo)

Horário: 16 horas

Local: Teatro Sesc Canoas

Classificação etária: livre

Duração: 1h10min

Ingressos: com o Cartão Sesc/Senac para a categoria Comércio e Serviços por R$ 15, Empresários R$18, público em geral R$20, estudantes, classe artística e maiores de 60 anos R$10