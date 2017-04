Fiscalização apreende 200kg de peixe em feira do bairro Niterói

A Vigilância em Saúde da Prefeitura de Canoas apreendeu quase 200kg de peixe sem procedência e acondicionado em condições inadequadas na feira do bairro Niterói. Foram recolhidos, na manhã de quinta-feira, 13, 97kg de tainha e 55kg de filé sem identificação. Todo o produto pertencia a um feirante que não é de Canoas. Ele teve a licença cassada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), além do Alvará Sanitário.

O diretor de Economia Solidária da SMDE, Rogério Freitas, destacou que antes da Feira do Peixe, foram realizadas três capacitações com os feirantes, além de orientações sobre os corretos procedimentos de armazenamento e compra dos pescados. “Além disso, todos receberam informações no dia da inscrição e sorteio das bancas totalizando cinco encontros”, explicou.

Na terça-feira, também foram recolhidos do mesmo feirante 37kg, sendo que os fiscais flagraram 14kg de bagre em estado de decomposição, que era vendido como se fosse bacalhau. Todo o peixe foi inutilizado. O feirante foi preso em flagrante pela Polícia Civil por crime contra as relações de consumo (Lei 8.137/90).

De acordo com a prefeitura essa foi a única irregularidade constatada durante a Feira do Peixe, que ocorreu em cinco locais diferentes da cidade.