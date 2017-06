Flagrados cinco casos de descarte irregular de lixo somente neste sábado

A Prefeitura de Canoas flagrou cinco casos de descarte irregular de lixo somente neste último sábado, 3. As infrações foram identificadas nos bairros Niterói, Rio Branco e Estância Velha. Na Rua Irineu Carvalho de Braga, no bairro Rio Branco, um carroceiro preparava-se para despejar galhos e entulhos em um terreno baldio quando foi abordado. O secretário adjunto de Serviços Urbanos, Paulo Osório, advertiu o homem e orientou que levasse os resíduos ao Ecoponto. “Também avisamos que se ele for flagrado novamente, vamos recolher a carroça e o cavalo”, destacou Osório.

Ecopontos de Canoas

Os cinco Ecopontos da cidade recebem resíduos de todos os tipos no volume entre 1 e 2 metros cúbicos, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Os Ecopontos não recebem os resíduos domiciliares que são recolhidos diariamente pela Prefeitura, nem os resíduos sólidos coletados em grande quantidade (acima de 2 metros cúbicos) em veículos pesados.

Confira os endereços:

1 – Ecoponto Azul

Nordeste / Guajuviras

Avenida do Nazário, Estrada de acesso ao Aterro Sanitário

2 – Ecoponto Azul

Nordeste / Guajuviras

Rua Esperança, Quadra Q, nº 19

3 – Ecoponto Laranja

Noroeste / Mathias Velho

Rua Espumoso, 315

4 – Ecoponto Vermelho

Aterro Inertes – Jorge Lanner

Sudeste / Niterói

Rua G, 141

5 – Ecoponto Verde

Sudoeste / Rio Branco

Rua Hermes da Fonseca, 1770

Denúncias da população

As denúncias de descarte irregular de lixo podem ser feitas pelo telefone 153, da Guarda Municipal, que funciona 24 horas. Outra opção é a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), que fica na Rua Ipiranga, 120, ou pelo telefone 0800 510 1234.