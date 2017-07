Foco na várzea: Clube Atlético Santa-fé Canoas

Por Marcelo Mendes e Julio Vitória

O mais comum na várzea é o praticante de final de semana se lesionar por falta de força, flexibilidade, agilidade, sobrepeso, encurtamentos musculares ou gestos desportivos inadequados, o que pode ser evitado a partir de treinamento específico.

Pensando nisso criou-se a modalidade de Personal Soccer, na qual a Futuro Craque é pioneira em Canoas, tendo por objetivo apresentar um trabalho individualizado para o aluno/atleta, orientado por profissionais de Educação Física, que busca a melhora de performance, recuperação física pós-cirúrgica, emagrecimento ou mesmo apenas um recondicionamento para as peladas de final de semana.

É uma nova proposta para o amante do futebol, nascida em 2011, que visa uma maior qualidade de vida, mas não quer ficar preso somente aos aparelhos de musculação na academia e quer melhorar o desempenho da sua prática desportiva, seja ela profissional ou de lazer, de uma maneira prazerosa e divertida.

Público Alvo: Atletas de finais de semana: Manter a forma durante o período de férias; Recondicionamento físico-técnico pós-cirúrgico; Melhorar o rendimento esportivo da modalidade que pratica;Treinar capacidades físicas importantes para posição que ocupa; Aperfeiçoar os fundamentos técnicos do futebol. Crianças: Aumentar o repertório motor para prática de esportes; Melhorar as capacidades físicas e fundamentos técnicos do futebol; Aumentar o gasto calórico; Adolescentes:

Em processo de testes em categorias de base de clubes de futebol; Treinar capacidades físicas importantes para posição que ocupa; Aperfeiçoar os fundamentos técnicos do futebol. Os Treinos ocorrem na Futuro Craque Fitness Center nas dependências do CSSGAPA/ASSGAPA. Marque a sua aula experimental pelo telefone 993349373. Conheça mais em www.futurocraque.com.br

Foco na várzea

Em junho de 2014, um grupo de amigos oriundos do bairro Niterói, em Canoas, faziam do pagode e futebol do final de semana sempre uma grande confraternização. Assim nascia essa excelente equipe de futebol amador canoense, sempre com três pilares de ideologia: AMIZADE, BOM FUTEBOL e DETERMINAÇÃO!! Como todos os atletas sentiam grande identificação com nosso estilo de jogo, com o aguerrido estilo do futebol sul americano, nascia o CLUBE ATLÉTICO SANTA-FÉ CANOAS!!! “Mais que um time …uma família”. Data de fundação: 24/05/2014. Presidente: Alexandre. Nome do treinador: Carlos Leandro. Campo onde atua: Iraí, Número de integrantes da equipe: 20. Contato para marcar jogos: 992696438- c/Alexandre.

Mande as informações da sua Equipe para Marceloamendes@futurocraque.com.br e veja a sua equipe também no Foco na Várzea.