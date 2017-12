“Foi um ano para apagar os incêndios do governo anterior”, afirma Luiz Carlos Busato

Quando chegou até a redação do jornal Timoneiro, Luiz Carlos Busato (PTB) provavelmente não sabia, mas estava entrando não só no espaço físico de um local de trabalho, mas também na história da empresa como o primeiro prefeito a visitar o local após um período de 20 anos. Na visita, Busato falou sobre seu primeiro ano de mandato e avaliou as ações realizadas durante a gestão.

Avaliação

“Foi um ano primeiramente de reconhecimento de terreno”, afirma Busato. O prefeito cita como maior problema a área financeira onde, segundo ele, foi encontrada uma dívida que ultrapassava os R$ 250 milhões. “Desse valor, já pagamos R$ 120 milhões. Foi um ano de bastante contenção de despesas e de planejamento”, complementa.

Alagamentos

Um dos principais fatores destacados por Busato, como atividade importante de 2017, foi o combate aos alagamentos. “Foi investido muito recurso e trabalho nessa área”, diz o prefeito. Busato ressalta que o problema ainda não está completamente resolvido, pois ainda há pontos críticos na cidade, como nos bairros Niterói e Rio Branco, mas garante que 80% da situação está resolvida.

Saúde

Busato destaca os 153 mil atendimentos que estavam represados desde 2012 no município. Através da realização de mutirões e horários estendidos, o prefeito confirma que a demanda foi zerada. Questionado sobre a situação do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp) na cidade, Luiz afirma que a empresa ainda não se adaptou ao que o governo gostaria que fosse o ideal. Busato também afirma que o HPS ainda “deixa a desejar” em termos de atendimento. “Tomaremos providências sobre isso, dentro dos termos legais”, completa. O funcionamento dos postos de Saúde, segundo o prefeito, ainda não estão no nível adequado. Busato garante que o objetivo da gestão é de que “todo cidadão que chegue ao posto seja atendido na hora”.

Segurança

Busato avalia o planejamento da segurança como positivo. Ele ressalta a aquisição de 35 viaturas encaminhadas para diversos órgãos de segurança pública. Também é destaque a assinatura da liberação de armas para a guarda municipal que, segundo o prefeito, tem papel estratégico na área.

Aeromóvel

“Do jeito que foi montado pela administração anterior, o projeto é inviável, quebra o município”, diz Busato. Ele também afirma que o governo anterior comprometeu o município com uma dívida inicial de R$ 63 milhões. Todo o processo de implantação do sistema ainda não foi adiantado, por conta de pendências com ações na justiça. “Temos que resolver isso, neste momento estou com os braços amarrados nessa situação”, completa.

Centro administrativo é o maior projeto do governo

De acordo com Busato, o maior projeto de seu governo será a construção do novo centro administrativo da cidade. “Queremos, até março, abrir a licitação para essa obra, que vai gerar uma economia de mais de R$ 1 milhão por mês”. Segundo o prefeito, todos os serviços que hoje estão espalhados pela cidade, serão centralizados em apenas um lugar. Com localização nas proximidades do novo shopping, o centro terá a parte administrativa de todas as secretarias municipais. Ainda, segundo Busato, o prédio terá creche para os filhos dos funcionários, assim como atendimento de saúde. Todos os serviços prestados ao cidadão, como a realização da carteira de trabalho, de RG ou alistamento militar, estarão disponíveis no espaço. Para Luiz Carlos Busato, este talvez seja o “grande projeto dessa administração”. O prefeito ainda justifica que o atual prédio utilizado, em termos de eficiência, “deixa muito a desejar”. O governo já tem feito movimento, através da desafetação de áreas municipais, para financiar a construção do novo centro administrativo que, de acordo com ele, representa o novo período da administração municipal. “Agora vamos começar olhar para a nossa gestão. Foi um ano de muito trabalho, de apagamento de incêndios do governo anterior, mas agora vamos planejar tudo para o ano que vem”.