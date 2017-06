Forte chuva alaga bairros e provoca transtornos na cidade

Os moradores de Canoas já sabem que se ocorrerem chuvas muito fortes na cidade, os alagamentos são inevitáveis. Desta vez as precipitações castigaram não só Canoas, como grande parte do Rio Grande do Sul, gerando transtornos em diversas cidades. A chuva de quinta-feira, 1º de junho, provocou o fechamento de três Unidades Básicas de Saúde, além da farmácia localizada na UPA Caçapava, no bairro Mathias Velho. Escolas também foram fechadas devido ao tempo ruim.

Relatos

Luis Carlos Silveira trabalha há 10 anos em uma tornearia localizada na Rua Rio de Janeiro, no bairro Mathias Velho e tem visto de perto os transtornos ocasionados pela chuva. “Sempre que tem uma chuva mais intensa, alaga tudo. Eles vêm, fazem conserto, ligam as bombas, mas não adianta muito, sempre ficamos ilhados aqui. Às vezes leva quase 24 horas para baixar”, afirma Luis. Outro morador que também testemunha há anos o caos deixado pela chuva é José Carlos Araújo, 61 anos. Morador de esquina da Rua Pernambuco com a Rio de Janeiro, ele relata que a água quase invade as casas da região. “Já me acostumei, não me incomoda mais, não adianta. O pessoal da Prefeitura vem, liga as bombas e a água logo vai embora”, diz José.

Horário estendido suspenso

A UBS Concoban, no bairro Niterói, que funcionaria em horário estendido (até 21h), fechou no horário normal. A suspensão do turno estendido levou ao remanejamento de consultas para segunda-feira, 5 de junho.

Escolas

Devido à chuva, cinco escolas da rede municipal tiveram as atividades suspensas na quinta-feira, 1º de junho. As Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Arthur Pereira de Vargas, General Osório, Escola Especial Vitória e Thedoro Bogen, além da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Pequeno Polegar, foram afetadas.

De acordo com a Prefeitura, a decisão de cancelar as aulas ocorreu em função de dificuldades de acesso e problemas estruturais. Ao todo, 31 instituições de ensino de Canoas tiveram problemas, dos quais os mais comuns foram infiltrações nos telhados.

Mais afetados

Os bairros Niterói e Rio Branco foram os mais afetados. O acumulado de chuva nos últimos sete dias nas duas regiões, até a quinta-feira, foi de 135 milímetros. Já o acumulado somente entre a meia noite e o meio dia de quinta-feira nos dois bairros foi de 110 milímetros.