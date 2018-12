Entre os dias 3 e 14 de dezembro o canoense Francisco Tróis vai participar como enxadrista no Festival Szmetan-Giardelli, que ocorre em Buenos Aires, na Argentina. Desde o ano de 1963, Francisco é profissional no esporte, hoje atuando como Mestre Internacional e árbitro. Dentre os méritos estão as participações nas Olimpíadas da Iugoslávia, Argentina, Malta, Emirados Árabes e Suíça, quando agregava a delegação brasileira.