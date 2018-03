Frota de ônibus de Canoas ganha mais 17 veículos

A Prefeitura de Canoas notificou a Sogal, em 2017, para que renovasse a frota de ônibus. A empresa se comprometeu com a oferta de 33 novos ônibus. Em julho de 2017 foram entregues 16 veículos zero quilômetro. Agora, a frota recebe 17 ônibus seminovos, vindos do Rio de Janeiro, alguns com menos de 40 mil quilômetros rodados, utilizados somente no sistema BRT (Bus Rapid Transit) carioca.

Veículos

Os novos veículos são equipados com internet Wi-Fi e têm acessibilidade. Os ônibus seminovos possuem motor EURO 5, que diminui a emissão de poluentes, localizado na parte traseira do veículo, dando mais conforto ao passageiro e emitindo menos ruído. A suspensão pneumática também proporciona conforto aos usuários.

De acordo com a Prefeitura, com estes novos ônibus, foi possível retirar 20 veículos de circulação, que já estavam com muito tempo de uso. Mesmo assim, houve aumento de 9,42% na frota de Canoas. Atualmente, são 138 ônibus, sendo que 35% deles têm ar-condicionado e 75% têm acessibilidade universal.