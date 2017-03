Fuga de detentos é evidência de caos no sistema prisional gaúcho

Um dos assuntos mais controversos dos últimos tempos tem sido, com certeza, a situação do sistema prisional brasileiro. No Rio Grande do Sul, o problema não é diferente. Celas superlotadas, detentos em viaturas, e, agora: fugas.

Na última segunda-feira, 27, durante as comemorações do Carnaval, quatro indivíduos que estavam presos na DPPA aproveitaram o momento para fugir. Os detentos chegaram a cantar e batucar para cobrir os ruídos feitos enquanto serravam as grades da janela da cela, por onde escaparam.

Conforme o diretor do Departamento de Policia Metropolitana, Delegado Fabio Motta Lopes, as delegacias não foram feitas para abrigar detentos. “Esse é um problema que temos enfrentado. O policial civil não está preparado para isso, não se pode exigir dele essa preparação”, afirma o delegado. Fabio Motta ainda relata que foi instaurado um procedimento formal para saber os detalhes do acontecimento, principalmente para descobrir como os materiais usados para a fuga chegaram até os presos.

Recapturado

No início da manhã de quinta-feira, 2 de março, policiais da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Decap/DEIC), realizaram uma ação no bairro Guajuviras. Na ocasião, foi realizada a prisão de um homem de 26 anos de idade, suspeito de ter cerrado as grades da cela da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Canoas.

De acordo com o delegado Arthur Raldi, o indivíduo, natural da cidade de Atibaia/SP, havia sido preso em flagrante no dia 5 de fevereiro, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. “Ele possui antecedentes criminais por crimes de homicídio, roubos de veículos, roubo a motorista, tráfico de drogas, entre outros”, conta o delegado Raldi. O preso foi conduzido ao DEIC para a realização das formalidades legais concernentes a sua captura, de onde seguirá para o sistema prisional.

OAB/RS alertou

Em nota publicada em seu site, a OAB/RS destacou que já vinha alertando o governo do estado sobre a possibilidade de fugas em delegacias. Em janeiro, o presidente da entidade, Ricardo Breier, oficiou o governador do Estado, José Ivo Sartori, cobrando providências imediatas para que os presos mantidos irregularmente em delegacias da Região Metropolitana fossem transferidos com urgência.

“Cumprimos o nosso dever de alertar as autoridades. A manutenção de detentos nas unidades de polícia é ilegal, irregular e coloca em risco a sociedade. De quem será a responsabilidade se esses fugitivos cometerem algum crime?”, questionou Breier. O presidente da OAB/RS ainda afirma que a situação era previsível: “São dezenas de presos mantidos em situações indevidas. Os riscos para os servidores e para a sociedade em geral são crescentes”.

Ainda, em nota, a entidade ressalta que a comunidade fica vulnerável quando vai a uma delegacia para realizar um Boletim de Ocorrência. “Imagina se na hora que alguém vai registrar a perda de um documento se depara com um criminoso em fuga? Podemos ter tragédias se repetindo por absoluta falta de ações preventivas do governo”, completa Breier.