Funcionários do Gamp convocam assembleia geral

O Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Casas de Saúde do RS (Sindisaúde – RS), em nota publicada em seu site, anuncia que realizará assembleia geral com funcionários do Grupo de Apoio e Prevenção à Medicina (Gamp), na sexta-feira, 10. “O trabalhador não está mais suportando a pressão mensal. Vamos discutir a entrada em greve”, afirma o Diretor de Assuntos do Interior do Sindisaúde – RS, Julio Duarte. Entre as pautas da assembleia estão as demandas por diferenças de adicional noturno, atraso do pagamento de férias, rescisões e multas pelos atrasos de salários.

Protestos

A mobilização dos trabalhadores começou na manhã de terça-feira, 7. Na ocasião, funcionários da instituição se reuniram no saguão do HU por conta de salários atrasados que deveriam ter sido pagos na segunda-feira, 6. De acordo com Valdocir Faleiro, membro da comissão de funcionários do HU, os trabalhadores reclamam de atraso no pagamento de férias e adicional noturno, problemas no ponto e falta de condições de trabalho.

Notificação

Após os protestos, o Gamp foi notificado pela Prefeitura e terá prazo de 30 dias, a contar da terça-feira, 7, para regularizar todas as questões trabalhistas em atraso. Os acertos abrangem o Hospital Universitário (HU), Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, e as demais instituições de Saúde administradas pela empresa.

“Até o encerramento deste período, o Gamp terá que se adequar dentro das exigências que o município estabelece ou tomaremos providências, que podem chegar a uma ruptura de contrato”, garante a secretária de Saúde, Rosa Maria Groenwald.

O que diz o Gamp

Em nota, o grupo informa que os salários atrasados e férias foram quitados na terça-feira, 7. “As pendências como horas extras e adicional noturno serão contempladas junto com o salário do mês de março”, afirma a instituição.