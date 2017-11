Funcionários do HU e HPSC definem assembleia com indicativo de greve no dia 7

Os funcionários do Hospital Universitário (HU) e do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), ligados ao Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp), realizaram uma reunião, na última segunda-feira, 20, na sede do sindicato dos metalúrgicos de Canoas. O encontro foi organizado pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (Sindisaúde/RS). Na ocasião, os funcionários decidiram pela realização de assembleia com indicativo de greve no próximo dia 7 de dezembro. Também foi prevista a publicação de edital comunicando à população usuária dos hospitais sobre a assembleia. O sindicato ressalta que os servidores irão paralisar os serviços de saúde em Canoas se o salário do próximo mês não for pago na data correta.