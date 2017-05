Gabriel Pensador faz palestra no La Salle Canoas

A manhã de terça-feira, 2, teve uma atividade especial dedicada aos estudantes do 9º ano ao Ensino Médio do La Salle Canoas. Os alunos receberam a visita do rapper, compositor e escritor Gabriel, O Pensador, que palestrou por uma hora no Salão de Atos da escola, fazendo a alegria dos jovens.

Durante a palestra, além de contar sobre sua carreira musical e como escritor, o artista também fez algumas rimas e falou sobre o papel dos jovens perante as transformações sociais que estão acontecendo no cenário atual de nosso país.

Casos de pessoas que superaram casos de bullying e racismo também entraram no debate, com o objetivo de mostrar aos alunos que eles são os principais responsáveis por construir o mundo no qual querem viver.

Gabriel Contino, mais conhecido pelo nome artístico Gabriel, O Pensador é um rapper, compositor, escritor e empresário brasileiro. Iniciou sua carreira musical ao lançar uma fita demo com a música “Tô Feliz (Matei o Presidente)”, sendo logo contratado pela Sony Music. Lançou pela gravadora sete álbuns: Gabriel o Pensador, Ainda É Só o Começo, Quebra-Cabeça, Nádegas a Declarar, Seja Você Mesmo (mas não Seja sempre o Mesmo) e Cavaleiro Andante. Seu último álbum, Sem Crise (2012), foi lançado de forma independente.

Gabriel também é um ativista social, tendo como projetos o “Pensador Futebol” que investe em jovens jogadores que querem se profissionalizar e junto de Luís Figo e Luiz Felipe Scolari comanda o projeto de futebol chamado “Dream Football” que através do envio de vídeos via internet dá a oportunidade dos participantes serem contratados por times profissionais de futebol. Além de projetos de futebol, ainda tem um projeto social conhecido como “Pensando Junto” que atende as crianças carentes da Rocinha.