GAMP abre banco de sangue no HU neste sábado, 20

Para de aumentar o estoque de sangue à disposição de quem necessita, o Grupo GAMP abrirá o Banco de Sangue do Hospital Universitário (HU) de Canoas, excepcionalmente, neste sábado, 20. A ação é uma parceria com o Rotary Club de Canoas e acontecerá das 8h às 12h.

Segundo Karin Poncelet, responsável pelo Banco de Sangue, o material coletado no HU é redirecionado ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas, ao Hospital Nossa Senhora das Graças e ao Hospital da Aeronáutica. “É importante alertar a população sobre a baixa de estoques nos bancos, pois é grande a demanda. Esta atitude pode ajudar a salvar muitas vidas”, diz.

Condições básicas para doar sangue

– Sentir-se bem, com saúde.

– Apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

– Ter entre 16 e 69 anos – Doadores entre 16 e 18 anos devem estar acompanhado do responsável legal, para preenchimento do consentimento formal – A idade limite para primeira doação é 60 anos.

– Ter peso igual ou superior a 50 Kg.

Recomendações para o dia da doação

– Nunca vá doar sangue em jejum

– Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior.

– Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

– Evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação.

– Evitar alimentos gordurosos.

Mais informações no telefone (51) 3478.8200/8207.