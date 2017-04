Gamp e Ulbra assinam Acordo de Cooperação no Hospital Universitário

O Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp) e a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) realizaram na segunda-feira, 3, uma solenidade oficial de assinatura de Acordo de Cooperação.

O objetivo é efetivar uma atuação técnica da Ulbra no Hospital Universitário por meio de estágios, ensino, pesquisa, extensão, Residência Médica e Multiprofissional. Com a concretização deste Acordo de Cooperação, o Gamp exerce um de seus objetivos primordiais, que é o estímulo ao saber e pesquisas científicas, proporcionando ganho assistencial à população por meio do aumento de profissionais de saúde capacitados e atualizados.

O presidente do Conselho Executivo Nacional do Gamp, Cassio Santos, conversou com a equipe de O Timoneiro, e falou sobre a parceria com a Ulbra. “Hoje somos a primeira Organização Social atuando no Estado. Hoje trabalhamos no Brasil com 19 municípios e aqui no Rio Grande do Sul já temos três projetos. A universidade nos recebeu muito bem e nós temos muito o que aprender com a Ulbra. Será uma parceria que tem tudo para dar muito certo e se fortalecer durante a vigência do nosso contrato”, disse.

O reitor da Ulbra, Marcos Ziemer, explicou que além do contrato que garante as práticas de estágios dos alunos no HU, foi assinado também um segundo termo, que prevê a concessão de descontos para os funcionários do Gamp que quiserem estudar na universidade.

Representando a Ulbra, estiveram presentes o reitor da Ulbra, Marcos Fernando Ziemer; o vice-reitor, Ricardo Willy Rieth; o pró-reitor de Planejamento e Administração, José Paulinho Brand; o pró-reitor Acadêmico, Pedro Antonio González Hernandez; o diretor da Ulbra Campus Canoas, Erivaldo Diniz de Brito; a coordenadora Acadêmica, Lucimar Filot da Silva Brum; a coordenadora do Curso de Medicina, Miriam Heine; o coordenador de Programas de Residência Médica, Paulo Nader; e a coordenadora de Ensino Ulbra HU, Silvinha Maravieski. Já o Gamp foi representado pelo presidente do Conselho Executivo Nacional, Cassio Santos; pelo Superintendente Regional, Rafael Lima; pelo Superintendente Regional Adjunto, João Luiz Ribeiro; e também pelo diretor médico do HU, Fernando Farias.