Gamp e Ulbra assinam Acordo de Cooperação

Será realizada nesta segunda-feira, 3, às 19h30, na sala de imprensa do Hospital Universitário, a solenidade oficial da assinatura de Acordo de Cooperação promovido pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp) e a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).

O objetivo é efetivar uma atuação técnica da Ulbra no Hospital Universitário por meio de estágios, ensino, pesquisa, extensão, Residência Médica e Multiprofissional.



Participarão do evento o reitor da Ulbra, Marcos Fernando Zimmer; o secretário Estadual de Saúde, João Gabbardo dos Reis; o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato; a secretária de Saúde de Canoas, Rosa Groenwald; o presidente do Conselho Executivo do Gamp Nacional, Cássio Santos; além de outros diretores, médicos, professores e lideranças políticas e sociais.