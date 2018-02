Gerry Conway é o convidado internacional da ComicCon RS 2018

Agora que o Carnaval passou e a temporada 2018 está oficialmente aberta, a ComicCon RS inicia a venda de ingressos (www.comicconrs.com.br/ingressos) e revela sua atração internacional deste ano.

O roteirista norte-americano Gerry Conway, autor de grandes clássicos da Marvel e da DC Comics, vem pela primeira vez ao Brasil para participar da oitava edição do evento, que acontece nos dias 4 e 5 de agosto, no campus da Ulbra em Canoas. Reconhecida como a maior convenção de quadrinhos e cultura pop do Rio Grande do Sul, a iniciativa da Produtora Multiverso segue com a tradição de trazer ao Estado verdadeiras lendas da nona arte, como David Lloyd e José Luis García-López, convidados das últimas edições.

Gerry Conway, a estrela da vez, entrou para a história da indústria dos super- heróis ao escrever o clássico A Noite em que Gwen Stacy Morreu, considerado por muitos o arco mais importante do Homem-Aranha, e um marco do fim da chamada Era de Prata e da inocência nos quadrinhos.