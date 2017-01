O prefeito Luiz Carlos Busato transmitiu pela primeira vez o cargo à vice, Gisele Uequed, no final da tarde desta segunda-feira, 30. Busato viajará para Brasília, onde terá compromissos no Ministério das Cidades, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), entre outros órgãos.

Gisele Uequed será a prefeita em exercício de Canoas até o retorno de Busato, que voltará para participar das festividades de Nossa Senhora dos Navegantes na quinta-feira, 2.