Gisele Uequed: “Lugar de mulher é onde ela quiser”

Através da frase destacada no título, Gisele Uequed (Rede), atual vice-prefeita de Canoas, resume as conquistas das mulheres. A advogada visitou a redação de O Timoneiro na manhã de quinta-feira, 2 de março, para falar sobre a importante data do Dia Internacional da Mulher.

“Não existe isso de que só os homens jogam futebol, trabalham na construção civil, participam da política”, relata Gisele. Para ela, a grande demonstração de avanços nos direitos das mulheres é justamente a possibilidade de escolher o que fazer: “Lugar de mulher é onde ela quiser”.

“Somos maioria populacional e estamos nos tornando tão capacitadas quanto os homens, nem menos e nem mais. Estamos conquistando essa igualdade”, avalia Gisele. Para ela, a capacidade de atuar nas mais diversas áreas tem motivado essas mudanças. “Essas lutas se iniciariam por uma exclusão das mulheres, anos atrás”, relata.

Igualdade nas decisões

“Eu já nasci em um ambiente onde sempre existiu igualdade de gênero”, conta a vice-prefeita. No atual gestão, Gisele afirma que participa ativamente em conjunto com o prefeito Luiz Carlos Busato (PTB): “Tomamos decisões conjuntas sobre todas as áreas do governo”.