Glenn Fabry confirmado na Comiccon RS

A organização da ComicCon RS, maior convenção de quadrinhos e cultura pop do Rio Grande do Sul, anunciou na última semana a confirmação de mais uma atração internacional. O convidado é Glenn Fabry, reconhecido artista britânico.

Conhecido como o “capista mais selvagem dos quadrinhos”, Glenn tem sua arte ligada à história da Vertigo e a séries consagradas como Preacher, Hellblazer, Authority, Transmetropolitan e atualmente Deuses Americanos, além de imortalizar em seu traço personagens como Batman, Hulk, Juiz Dredd e Demolidor. Fabry também possui elogiados trabalhos como desenhista publicados no Brasil pela Panini, como Thor: Vikings, ao lado de Garth Ennis, e Lugar Nenhum, escrito por Mike Carey e baseado na obra de Neil Gaiman.

Os fãs poderão escolher entre capas lendárias para autografar e, além disso, poderão aproveitar sketches a preços acessíveis, normalmente realizadas por Fabry nos eventos por onde passa. “Que tal um retrato original de John Constantine ou Jesse Custer pra colocar na parede? Essa é a chance!”, encerra a nota oficial do evento.

A maior convenção de quadrinhos e cultura pop do Rio Grande do Sul acontece nos dias 4 e 5 de agosto, no campus da Ulbra em Canoas. Os ingressos podem ser comprados através do site: www.comicconrs.com.br/ingresso.