Governador anuncia liberação de 144 vagas na Penitenciária de Canoas

Em visita ao Complexo Penitenciário de Canoas, na manhã desta terça-feira, 11, o governador do Estado, José Ivo Sartori, anunciou a liberação de 144 novas vagas para ocupação imediata.

Os espaços, que já receberão presos a partir de hoje, são da Galeria A da Penitenciária 2, que conta com 18 celas com capacidade para 8 detentos cada uma. A penitenciaria 2 tem capacidade máxima de 805 vagas que serão ocupadas gradativamente, de acordo com o governador.

O perfil dos que serão transferidos para os novos espaços será de presos que nunca estiveram no sistema prisional; condenados pela primeira vez; provenientes da vara de execuções criminais de Porto Alegre e sem ligação com facções/grupos criminosos.

Complexo

A Penitenciária 1 tem 393 vagas já ocupadas e funciona normalmente. O complexo prisional ainda conta com as penitenciarias 3 e 4, com mais 805 vagas cada uma. Uma série de problemas estruturais ainda impedem a ocupação dos demais espaços. A falta de agentes de segurança também prejudica a liberação de mais vagas.