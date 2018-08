Governo federal anuncia que Canoas receberá venezuelanos

O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, visitará, nesta sexta-feira, 24, os locais que irão receber venezuelanos vindos de Roraima, dentro do processo de interiorização. As unidades estão localizadas nas cidades de Esteio e Canoas. Na ocasião, Beltrame também se reunirá com prefeitos das duas cidades, para acertar os repasses financeiros do Governo Federal.

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a Representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), Isabel Marques, e os prefeitos de Esteio, Leonardo Pascoal, e Canoas, Luiz Carlos Busato, também participam do encontro.