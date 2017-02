Graças anuncia restabelecimento do setor de Oncologia

Diante de tantos problemas enfrentado pelo hospital, pelo menos uma das crises parece estar no fim. A direção do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) confirmou que o atendimento no setor de Oncologia será restabelecido após um acordo com o atual prestador de serviço, que em janeiro havia entregue carta solicitando o encerramento do contrato.

O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, 23, pelo superintendente do HNSG, Rinaldo Simões. O setor de Oncologia no HNSG realiza os procedimentos de Quimioterapia, Consultas e Cirurgias.

Desde o dia 6 de fevereiro, apenas os pacientes já internados no Graças e que estavam sob medicação estavam recebendo tratamento. “Agora vamos estudar os casos que não foram atendidos em razão da suspensão de novas consultas para estabelecer um calendário de prioridades”, explicou o superintendente.

Conforme a secretária da Saúde, Rosa Groenwald, o anúncio é fundamental para o município. “Sabemos o quanto nossa população estava ansiosa por esta notícia. Para o Graças também é de grande importância continuar com o serviço, buscando melhorá-lo e ampliá-lo”, afirmou.