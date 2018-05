Gracinha recebe novos equipamentos para setor de nutrição

Os esforços da comissão de eventos do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) renderam, mais uma vez, melhorias para o hospital. Graças ao evento “1º Baile do Havaí”, realizado em março deste ano, foi possível comprar um Pass Through, 2 liquidificadores industriais, além de outros utensílios de cozinha necessários para atender ao setor de nutrição do Gracinha.

Todos os equipamentos foram entregues de forma oficial, na tarde de sexta-feira, 11. O Pass Through é um equipamento necessário no setor para manter as bandejas de comida aquecidas e tem um custo que varia entre R$ 7 e 8 mil. O presidente da comenda, Gercino dos Santos, oficializou a entrega mencionando algumas palavras em agradecimento a todos que ajudaram na organização do evento.

Estavam presentes no ato da entrega o Presidente da Associação Beneficente de Canoas, ABC, o Sr. Osório Biazus, membros da diretoria da ABC, entre eles o Presidente do Conselho Sr. Getúlio Pavlak, o Diretor Administrativo Financeiro Sr. Francisco Valmor Avila, o vereador Marcus Vinicius Machado – Quinho, entre outros convidados.

Campanhas

O grupo já tem uma atuação reconhecida com relação a campanhas em prol do Graças. Em 2012, foram instalados equipamentos de ar-condicionado para pacientes do SUS. Já em 2014, foram adquiridas camas hospitalares. Dois anos depois, em 2016, foi construída uma rampa de acesso ao hospital para cadeirantes. Em 2017, foi possível adquirir e instalar uma câmara fria.