Granpal quer retomar projeto para obras de mobilidade

Prefeitos se reuniram, nesta segunda-feira, 10, para discutir a retomada de um projeto vinculado ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) que prevê investimento de pelo menos R$ 314,7 milhões em obras de mobilidade urbana na Região Metropolitana. Desde 2011, a pauta está emperrada devido a problemas técnicos.

O encontro ocorreu no gabinete do prefeito de Canoas e presidente da Granpal, Luiz Carlos Busato (PTB). A ideia é retomar as negociações com a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) para realizar os ajustes necessários e dar novo encaminhamento. Segundo Busato, os valores corrigidos podem chegar a R$ 400 milhões.

Retomada

O Grupo de Trabalho de Mobilidade Urbana da Granpal teve as atividades retomadas em 28 de junho. Na ocasião, o engenheiro Francisco Hörbe e o arquiteto Oscar Escher apresentaram detalhes do Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana (PITMUrb) da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Engenheiro elétrico especializado em engenharia da produção, Francisco Hörbe é um dos coordenadores do PITMUrb. Até o final de 2016, atuou também como coordenador do Plano de Mobilidade de Porto Alegre na Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC).

Ex-superintendente da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), Oscar Escher atua há mais de 30 anos como arquiteto e urbanista nos setores público e privado, sendo um dos pioneiros no E stado na viabilização de empreendimentos de habitação social.