Grupo Alabê Ôni realiza espetáculo no sábado, 18

O Teatro do Sesc recebe, no próximo sábado, 18, o show Alabem Brasileiro, do grupo Alabê Ôni. O espetáculo tem como enfoque as manifestações afrobrasileiras, com cantos e toques de tambores Sopapo, Maçambique, Quicumbi e tamboriles do Candombe.

O grupo, formado pelos percussionistas Pingo Borel, Mimmo Ferreira, Richard Serraria e Tuti Sagui, vai apresentar 13 canções. No repertório haverá cantos ritualísticos que primam pela poesia aliada aos vigorosos toques dos tambores, além de novas músicas autorais.

O espetáculo inicia às 20 horas e o ingresso é um quilo de alimento não perecível. A realização é do projeto Ecarta Musical, da Fundação Ecarta, com apoio do Sesc-RS e do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do RS (Sinpro). A retirada de ingressos deve ser realizada no dia do show, a partir das 19 horas, na bilheteria.

Os artistas

Pingo Borel desenvolve trabalhos no universo da música popular gaúcha tocando cavaco e tambores com Bataclã FC, Richard Serraria e Thiago Di Lucca. Mimmo Ferreira é uruguaio e se tornou o principal artífice da fusão do candombe com a música popular brasileira no Estado. Richard Serraria é integrante da bateria dos Imperadores do Samba, União da Vila do IAPI e Bambas da Orgia. Tuti Sagui acompanhou os artistas Jamelão e Jovelina Pérola Negra. Estudou na África do Sul e percorreu Recife, Natal, Maceió, Olinda e Bahia para comparar os ritmos da África com os brasileiros.