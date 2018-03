Grupo de amigos promove campanha solidária na Páscoa

Monique Mendes*

Há quase cinco anos um grupo de amigos se reuniu para promover ações sociais em prol de crianças de comunidades carentes em Canoas. Motivados a ajudar o próximo e levar esperança e alegria aos pequenos, o projeto “Por uma Criança Feliz” promove duas ações ao ano: uma no Dia Das Crianças e outra na Páscoa.

Segundo as administradoras do grupo, Tatiane Lemos Nascente e Magali Maldini D. Palma, ambas moradoras de Canoas, a cada ano o projeto ganha novos parceiros e amigos que contribuem para o aumento das doações.

“Estamos aqui tentando ajudar as crianças a terem mais esperança no amanhã. A maioria dos nossos parceiros são anônimos. Muitas vezes chegamos na última comunidade umas seis da tarde e as crianças abraçam o coelho e dizem: ‘Achei que tu não vinha!’, isso é o que nos move”, diz Magali Palma.

A entrega das doações sempre ocorre no dia da data comemorativa. Este ano será no próximo domingo, 1° de abril. Na ação de Páscoa do ano passado cerca de 500 crianças foram beneficiadas. Entre as comunidades que o grupo visita estão a Vila Contel, no bairro Guajuviras, e a Vila Prata, no Bairro Mato Grande.

Todo o apoio é importante

O grupo aceita doações de doces e chocolates ou qualquer quantia em dinheiro. A verba arrecadada será destinada para a compra de mais guloseimas. Neste ano, um dos doadores da ação foi o jogador Rodrigo Bitencourt, “Diguinho”, morador de Canoas.

Para ajudar acesse a página no facebook “Por uma Criança Feliz” e converse com os organizadores. O contato pode ser feito também pelo whatssap da Magali (51) 99128-7681 ou Tatiana ( 51) 99178-4583.