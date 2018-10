Grupo distribui presentes no Dia das Crianças 

Há quase cinco anos um grupo de amigos se reuniu para promover ações sociais em prol de crianças de comunidades carentes em Canoas. Motivados a ajudar o próximo e levar esperança e alegria aos pequenos, o projeto “Por uma Criança Feliz” promove duas ações ao ano: uma no Dia Das Crianças e outra na Páscoa.

Para tal ação, realizada em comunidades, o grupo recebe doações de brinquedos novos e usados e também qualquer quantia em dinheiro. O trabalho é mantido unicamente com ajuda da sociedade. “Toda e qualquer ajuda é bem vinda: brinquedos novos, usados, roupas, qualquer quantia em dinheiro e até mesmo mão de obra para ajudar a montar os kits e distribuir no dia”, afirma uma das organizadoras do projeto.

As doações podem ser feitas até o dia 10 de outubro. Contatos para informações: Magali Maldini (51) 9128-7681, Tatiane Lemos (51) 9178-4583. E-mail: tatianelemos@live.com