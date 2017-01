Grupo invade casas do Minha Casa, Minha Vida no Guajuviras

Cerca de 50 pessoas invadiram, no final da noite de segunda-feira, 2, o conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, localizado no Macroquarteirão 4 (MQ4), na Avenida do Nazário, no bairro Guajuviras. A ação é a segunda do tipo em dois dias. Outro terreno do bairro Guajuviras também foi invadido no último domingo, 1.

O prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto. Ele afirma que já está dando entrada ao pedido de reintegração de posse na manhã desta terça-feira,3. O prefeito ainda ressalta que a Guarda Municipal e a Brigada Militar fazem rondas no local.

Sobre a invasão do último domingo, Busato informa que já foram identificadas as pessoas e que já foi emitido o pedido de reintegração de posse. “Os atos serão coibidos pela administração municipal conforme a lei determina”, conclui a nota.