Grupo promove curso intensivo de dança flamenca

O Grazi Silveira Dança Flamenca promove, de 16 a 18 de janeiro, o primeiro curso intensivo de dança flamenca no verão 2018. O curso acontece na Antiga Estação de Trem, de terça à quinta, das 19 às 20h30. Serão três aulas de 1h30 de duração cada. O investimento é de R$ 100,00.

No conteúdo do curso estão exercícios de consciência corporal, de técnica de braços, corpo e sapateado, além de noções básicas de ritmos flamencos. As aulas podem ser frequentadas por alunos a partir de oito anos de idade e variados níveis de conhecimento flamenco, desde os que ainda não começaram a dançar e querem dar os primeiros passos, até alunos mais avançados que já estudem a dança espanhola. Para os alunos principiantes, o curso é uma oportunidade para entrar em contato com o universo da dança flamenca. Os alunos que já praticam a modalidade tem a oportunidade de aprimorar conhecimentos e melhorar o desempenho pessoal.

As inscrições para o curso de dança em janeiro, ministrado pela bailarina Graziela Silveira, podem ser feitas pelo telefone (51) 98119-8256, ou pelo email grazidancaflamenca@gmail.com, até dia 16.