Grupo Skatá participa do 8° Festival Internacional de Teatro em Canoas

O Grupo Skatá estará participando do 8° Festia – Festival Internacional de Teatro em Canoas. A apresentação será no dia 3 de setembro, às 15:00 na Praça CEU, que está localizada na Rua Montenegro, 1057, Rio Branco-Canoas.

O espetáculo infantil “MAIS RESPEITO, EU SOU CRIANÇA!” é uma tentativa de dialogar com as crianças da atualidade através do resgate do jogo e da poesia teatral, pois se utiliza de um texto dramatúrgico criado a partir dos poemas de Pedro Bandeira, que tem uma estrutura simples, pretendendo evidenciar o caráter teatral e espetacular da criação.

A palavra e a razão reinam em nosso mundo ocidental adulto. Explicamos fatos pelas vias limitadas, e usamos palavras para ‘traduzir’ quase tudo. Distanciamo-nos das práticas poéticas ou sensoriais, do jogo e da brincadeira, como formas de expressão ou comunicação. Essa distância da poesia, no entanto, não vale para crianças. A poesia, a capacidade de representar, de simbolizar as coisas, de agir e pensar subjetivamente, de ler a realidade através da fantasia, são matérias primas para o principal instrumento de ação na vida das crianças: o ‘brincar’, com o que elas processam o entendimento da vida, de si mesmas e do mundo à sua volta.

A narrativa do espetáculo traz a tona temas como o respeito às crianças mudando a ótica que impera na sociedade: de que sempre são as crianças que tem que respeitar os adultos, partindo da recriação dos poemas do livro homônimo do Pedro Bandeira e a ressignificação de jogos e brincadeiras como motes da criação teatral.

FICHA TÉCNICA: DRAMATURGIA: Diego Ferreira

DIREÇÃO: Diego Ferreira

ASSISTENTE DE DIREÇÃO: Joana Caspar

ELENCO: Gabriel Gonçalves e Anne Prado

CONTRARREGRA: Joana Caspar

ADEREÇOS: Grupo Skatá

CONCEPÇÃO DA CENOGRAFIA: Diego Ferreira e Gabriel Gonçalves

EXECUÇÃO DA CENOGRAFIA: Diego Ferreira, Evanir Gonçalves, Gabriel Gonçalves e Joana Caspar

EXECUÇÃO DO ESTANDARTE: Braian Alfonsin

EXECUÇÃO DE SILHUETAS: Multiartes MDF

FIGURINO: Diego Ferreira

CRIAÇÃO DE MAQUIAGEM: Nicole Leifheit

EXECUÇÃO DE MAQUIAGEM: Grupo Skatá

TRILHA SONORA: Sergio Bai

OPERAÇÃO DE SOM: Sergio Bai

ILUMINAÇÃO: Diego Ferreira

FOTOGRAFIA DE ENSAIO: Anne Prado e Joana Caspar

FOTOGRAFIA DE CENA: Larroque Photo

IDENTIDADE VISUAL: Pedro Caspar

ARTE: Gabriel Gonçalves

DIVULGAÇÃO: Joana Caspar

PRODUÇÃO: Grupo Skatá