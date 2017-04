Guajuviras completa 30 anos

Por Monique Mendes

“Vejo o Guajuviras bem mudado, pois quando vim para cá em 1987, não tínhamos nada aqui. Eu trazia todos os dias uma sacolinha de pão e um galão de água,” lembra Oraides Gomes, morador do Bairro desde a ocupação original. Muitas são as histórias contadas pelos moradores do Guajuviras, que completa 30 anos no dia 17 de abril.

O jornal O Timoneiro circulou pelas ruas do Centro Habitacional, que é o segundo maior bairro da cidade de Canoas, e conversou com a comunidade. Muitos relatos trazem exemplos de superação, sacrifícios e esperança de dias melhores. “Comprei um terreninho que tinha umas carreiras de tijolos em cima. Vim para cá, trazendo apenas meus dois filhos e a esperança de dar certo. Tudo era sacrificado, mas ainda estou aqui,” relata Nelci Quadros, também moradora desde a ocupação e que há dois anos abriu no bairro sua própria loja de confecção.

“Por volta das 22 horas, no dia 17 de abril de 1987, eu ocupei o espaço onde é até hoje minha casinha. Faz 30 anos que estou neste lugar”, lembra emocionado, Ercy Rocha, fundador do Supermercado Rocha. “Como comerciário, o Guajuviras é uma benção para mim. Quero manter meu trabalho e dar emprego aqui”. Em 1998 o comerciário comprou dois lotes no Guajuviras, levou alguns anos construindo e no dia 15 de novembro abriu as portas do Supermercado Rocha, até hoje instalado no mesmo local. “Eu deixo meus carros na rua, meus clientes me acompanham desde 1990. Eu ando feliz neste lugar que me acolheu.”

O subprefeito Nordeste, Dr. Gemelson Pompeo , lembra da sua chegada no Guajuviras em 1996, quando foi trabalhar como médico nos postos de saúde. “ Acompanhei o crescimento do local, que não tinha asfalto nem iluminação. A melhoria da infraestrutura mudou muito a autoestima da população.” Para Pompeo, o papel do poder público é dar as diretrizes e o suporte que o povo precisa. Pois ao mesmo tempo, a população se sente mais valorizada e vai ajudando nesta construção de um futuro melhor. “O povo daqui é muito lutador, se fixaram no Guajuviras em busca da construção dos seus sonhos. Precisamos buscar essa identidade do bairro e dar o suporte que precisam.”

Expectativa para o futuro

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já trabalha na ampliação e reforma do posto de saúde Guajuviras II. “Para 2017, também esperamos que saia do papel o projeto da construção de um novo posto de saúde que será feito em uma das áreas que ocorreu a reintegração,” afirma o subprefeito, Dr. Pompeo. Ele que também é médico concursado da Prefeitura e vem aderindo à iniciativa de voluntariado, comenta que além dessas iniciativas, ainda está ocorrendo o mutirão de atendimento em saúde, “ o mutirão ocorre nos postos e hospitais, na tentativa de se colocar em dia as demandas que estavam reprimidas nessa área”.

Na área da Segurança Pública, ações de operações integradas com Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil ocorre com o objetivo de combater ao crime. “Mais de 17 ações integradas, inclusive com outros municípios, ocorreram em 2017, e obtivemos resultados satisfatórios, graças à organização das ações”. Segundo Pompeo, muitos crimes se dão na extensão da BR, em sua maioria com relação ao roubo de veículos. “A ideia ao longo do tempo é restringir os acessos da BR para se ter um controle e evitar esse tipo de ação.”

Sobre os focos de alagamentos da região, a subprefeitura em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos (SMSU) vem intensificando o recolhimento dos entulhos e atuando na fiscalização dos infratores que descartam o lixo de forma irregular. “Talvez poucas pessoas saibam, mas um dos motivos que agravam a situação dos alagamentos é o descarte de entulhos, areia, detritos de obras nas ruas. Eles são levados para os esgotos e entopem as tubulações”, salienta Pompeo. Para ele, é muito importante o auxílio da população nesta questão. A comunidade precisa estar atenta e preocupada com a limpeza e organização do bairro, denúncias devem ser feitas para que o trabalho seja cada dia mais efetivado.

Homenagem dos vereadores

A pedido da direção do Ginásio Caic, do presidente da Câmara de Vereadores de Canoas, Juarez Hoy, e o subprefeito, Dr. Gemelson Pompeo, a Câmara de Vereadores de Canoas terá o expediente da sessão do dia 18 de abril, transferido para o Ginásio Caic. Com início às 17h15, a sessão solene terá um grande expediente com homenagem dos vereadores aos 30 anos do Bairro Guajuviras. Estarão presente secretários, secretarias, representantes do comércio e toda comunidade está convidada a participar.

Sobre o “Guaju”

Segundo o último IBGE, mais de 40 mil pessoas moram no Guajuviras, numa área equivalente a 250 hectares de terra. É um dos Territórios da Paz do Estado, uma iniciativa implantada em 2009. É o maior bairro do Rio Grande do Sul, ficando atrás somente dos bairros Mathias Velho e Restinga, em Porto Alegre. O Guajuviras possui comércio ativo, sendo quase uma cidade a parte dentro de Canoas.