Guarda Municipal de Canoas é condecorada

A funcionária Marta Regina da Silva foi homenageada e condecorada pela Associação das Forças de Paz no mês de dezembro por seus 28 anos de serviços prestados à sociedade, com a Medalha Honra ao Mérito das Guardas Civis Municipais do Brasil. A honraria é promovida pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz (ABFIP) e tem como o intuito homenagear integrantes dos órgãos de segurança pública. A servidora foi homenageada, em Curitiba, ao lado de outros especialistas em segurança de todo o Brasil.

Com quase três décadas de serviço público, Marta é servidora da Guarda Municipal e atua na Central de Videomonitoramento da Secretaria Municipal da Segurança Pública e Cidadania de Canoas. Aprovada em concurso público para o órgão há 28 anos, ela já passou por diversas funções, como a guarda ostensiva pelas ruas da cidade e a vigilância em prédios públicos.

A medalha foi instituída em janeiro de 2017, a Medalha “Honra ao Mérito das Guardas Civis Municipais” tem como objetivo homenagear integrantes, não somente das Guardas Civis do país, mas também de todos os órgãos de segurança pública.