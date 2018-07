Guest Idiomas anuncia sua chegada em Canoas

Monique Mendes*

A Guest Idiomas foi uma escola conceituada na década de 1990 que chegou a ter oito unidades abertas em quatro estados do Brasil. Com metodologia própria e inovadora, a empresa era um dos empreendimentos de um grupo de empresários que administra diversos negócios no Brasil e exterior. Apesar de ter encerrado as atividades em 2005, o desejo de retomar o projeto da Guest Idiomas continuou vivo para os sócios Max Andrade e sua esposa Maura Castro, ambos administradores com doutorado em Direito Tributário.

A oportunidade do casal de trazer a escola novamente ao mercado está se tornando realidade neste ano, graças à parceria firmada com Marcelo Mendes, diretor da Futuro Craque, juntamente com os empresários Adilson e Indiara Soligo e apoio da Assgapa/Cssgapa.

“Somos um grupo de empreendedores que estamos apostando neste nicho de mercado, mas com uma proposta diferente. Queremos romper o paradigma de que escolas de idiomas são tão caras e aprender inglês é difícil e demorado”, explica Max Andrade. Ele ainda pontua: “estamos preocupados em introduzir outro idioma para todas as camadas da população. Teremos, inclusive, diversos benefícios e cotas para alunos carentes, associações, ONGs e atletas”.

Futura rede de franquias

A inauguração da Guest Idiomas está prevista para a segunda quinzena de agosto e as obras da sede estão em fase de conclusão. A escola está localizada no Assgapa/Cssgapa (Rua Tobias Barreto, 990, em Canoas). A unidade de Canoas servirá de referência padrão para a rede de franquias Guest Idiomas e base para investidores que queiram levá-la para outros municípios.

As salas terão estrutura diferenciada das tradicionais, com tecnologia exclusiva. As matrículas já estão abertas para alunos dos cinco anos – módulo Kids, até pessoas da terceira idade, e podem ser feitas diretamente no Assgapa/Cssgapa.

A Guest idiomas aposta num curso rápido e eficaz com baixo custo

Entre os diferenciais da Guest Idiomas estão o baixo custo dos cursos e a importância que dedicam a gestão de tempo do aluno. Eles apostam num ensino de qualidade, rápido e eficaz, com conclusão de curso em 12 meses, incluindo certificado nacional.

A Guest Idiomas oferece professores nativos, poliglotas que enriquecem o vocabulário dos alunos e permitem a troca de conhecimento.

Os módulos vão do básico, intermediário ao avançado. Cada turma terá aulas duas vezes por semana, sendo uma hora por aula. Aos sábados serão oferecidas turmas intensivas com 1 hora e 45 minutos de duração. Nas sextas-feiras acontecem os reforços e esclarecimentos de dúvidas das aulas da semana.

Segundo Max Andrade, “a escola ainda contará com salas para aulas Vips individuais em horários específicos; Aulas Business focadas em reuniões e viagens de negócios e aulas para quem deseja apenas aprender inglês ou espanhol para viajar”.