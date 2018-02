Guilherme Schell tem trecho bloqueado nesta quinta-feira, 15

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade da Prefeitura de Canoas informa que o trânsito será bloqueado nesta quinta-feira, 15, no acesso à Guilherme Schell pela Doutor Barcelos. A interrupção, que ocorrerá por dois dias, é necessária para a continuidade aos trabalhos da Secretaria Municipal de Obras (SMO) no arroio Araçá. A alternativa aos motoristas que quiserem acessar a Guilherme Schell é a Rua Araçá.

A SMO iniciou na semana passada a intervenção no Arroio Araçá, entre as avenidas Doutor Barcelos e Inconfidência. A obra visa a proteger as margens do arroio e aumentar a capacidade de escoamento de água. Essa é mais uma das ações de combate a alagamentos, uma prioridade do Executivo municipal desde o ano passado.