Handebol feminino da ULBRA realiza seletiva

A equipe de handebol da ULBRA, após diversos resultados positivos no ano de 2017, dentre eles o 3º lugar no brasileiro de handebol, representando o Rio Grande do Sul, abriu a temporada em busca de candidatas para compor seu quadro de atletas. O técnico Ricardo Gomes, juntamente ao seu auxiliar Daniel Maurer, comanda o retorno do grupo apresentando as metas e objetivos da equipe.

Uma das novidades apresentadas está na questão física. Rita Dal Castel, estudante de Fisioterapia da ULBRA, está fazendo seu TCC sobre Avaliação e Intervenção baseadas no método Functional Movement Screen, a qual aplicará na equipe. O FMS é um método criado em 1983 pelo Fisioterapeuta Gray Cook, com a finalidade de verificar assimetrias e compensações corporais.

As atletas passarão por uma avaliação e posteriormente pela intervenção. Tanto a avaliação quanto os exercícios corretivos serão aplicados pela pesquisadora e por seu orientador Cesar Abs, ambos com formação do método FMS, tendo o auxilio de outros alunos do curso de Fisioterapia. Os treinamentos da equipe serão nas segundas, quartas e quintas, das 19 às 22 horas.

Seletiva

Visando as competições deste ano, a ULBRA realiza, no próximo sábado, 7, uma seletiva para atletas da categoria adulto, que já tenham experiência no esporte. Será no Ginásio Principal (17) da Universidade, ao lado do Estádio da ULBRA (Av. Farroupilha, 8001 – São José Canoas), das 10 às 12 horas. Poderão participar jogadoras a partir de 16 anos. Para mais informações entre em contato com o Handebol da ULBRA através das redes sociais: @handulbra.

É necessário estar com roupas adequadas para prática esportiva e levar documento com foto.