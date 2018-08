Harry Quadros completa 101 anos de vida

O médico Harry Quadros de Oliveira completou 101 anos no dia 15 de agosto. Segundo ele, teve várias oportunidades de conseguir dinheiro em outras áreas de atuação, tais como a importação de carros. “Eu também poderia ter feito como tantos fazem e cobrar de todo mundo. Teria muito mais dinheiro. Mas eu queria ajudar as pessoas. Me preocupava que morriam tantas crianças”, afirma o pediatra.

Muitos dos nascidos em Seara lembram com carinho de seu trabalho. “Toda quarta vinham 15, 20, até 25 colonos a cavalo para ver o “Doutor Ari”. Não tinha exames naquela época, então o maior recurso que ele tinha era ele mesmo”, relata, orgulhoso, Remi Fuelber, que nasceu pelas mãos do médico desbravador. Harry está gravado na história e seu nome é título de uma praça na cidade.

Os filhos e netos, além da matriarca Lydia, registraram suas experiências no livro “A Travessia de Harry – O Médico Centenário”.