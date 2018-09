Henrique Justo recebe título de Doutor Honoris Causa

O Dia do Psicólogo, celebrado em todo o Brasil nessa segunda-feira, 27, não poderia ter sido mais prestigiado pela Universidade La Salle: o Prof. Dr. Irmão Henrique Justo, pioneiro da Psicologia Científica no país, recebeu o título de Doutor Honoris Causa. A sessão solene de Outorga aconteceu no Salão de Atos lotado de alunos, professores, psicólogos, família do homenageado e inúmeros admiradores de diferentes áreas do conhecimento, que aplaudiram de pé o reconhecimento pelos seus grandes feitos e experiências compartilhadas principalmente no meio acadêmico. A cerimônia também fechou a programação da Semana Acadêmica de Psicologia, realizada na Universidade desde 13 de agosto.

Após a abertura oficial, proferida pelo Reitor Paulo Fossatti, o Ir. Justo ou Professor Justo, como é carinhosamente chamado nos corredores da Universidade, subiu ao palco para ouvir compor a mesa. De lá, ouviu a ata da Reunião do Conselho, com a proposta e formalização da homenagem.

A leitura do currículo resumindo de Henrique Justo, Irmão Lassalista, professor universitário, pedagogo, psicólogo, gestor em Educação, pesquisador e fonte de inspiração para gerações, já antecipou o que a leitura do laudado, ou seja, o texto de saudação ao homenageado, em nome de todo o Conselho da Instituição.

Inspiração pela ousadia e coerência

O Reitor fechou a noite de homenagens falando da importância do trabalho de Ir. Justo para a Universidade La Salle, em especial, e para todas as pessoas alcançadas mundo afora pelas suas obras literárias e de vida. No decorrer da sua atuação na academia, em diferentes Instituições, Ir. Justo cativou pela acessibilidade, atenção e sorriso fácil, que se misturavam com a forma simples e rica como aprendia e transmitia seus saberes.