HISTÓRIAS CRUZADAS: A mulher assassinada era culpada ou inocente?

Capítulo 9 (Continuação):

por Alexandre Derlam

Os dois ficaram se encarando. Nenhuma palavra. Nenhuma reação. Apenas um silêncio mordaz.

– Que tal um trago? Disse Lucas.

O velho Antônio permaneceu quieto e imóvel.

– Porque não? Que mal um trago pode fazer a um velho e seus malditos dias contados. Não é mesmo? Pensou Antônio.

Entraram a passos largos no bar do Gordo. Aquela espelunca entre a Rua Júlio de Castilhos e a Bagé, no Bairro Niterói. Os frequentadores eram os mesmos de sempre. Dois velhos tomando seus martelinhos. Uma trans que fazia ponto ali perto e que nunca levava desaforo para casa. Duas mulheres negras que não paravam de falar. A mulher do gordo na cozinha em meio aos hambúrgueres e pastéis.

– Preciso ir no banheiro. Disse Antônio.

O velho nem sentou na cadeira fria, nem tomou um gole daquela cerveja barata e já estava ao lado da tampa do vaso. A cabeça não parava de lembrar coisas que ele pensava ter esquecido para sempre. Por que eu estou aqui? Por que eu vou perder o meu tempo com este pulha? E este fedor. Que estou fazendo? Da minúscula janelinha úmida sentiu um cheiro forte de “mijo” de gato. Sentiu náuseas. Aguentou no osso.

– O que vai ser? Perguntou o gordo coçando a barba. Estava suado. Sempre estava suado.

– Lucas, eu gosto de… Antes que Antônio concluísse a fala, Lucas interrompeu:

– Traz uma cerveja bem gelada aí mestre. E uns destes teus pastéis. Traz mostarda também. É isso.

O Gordo acenou positivamente com a cabeça. Deu de ombros e saiu caminhando com uma certa dificuldade e preguiça.

– Humm, olha aquela criatura. No meu tempo… eu não sei.. Isso não se criava, sabe. Mas tá tudo mudando hoje em dia. Disse Antônio despistando o clima hostil. Dividindo o tempo, encarando a trans e encarando Lucas.

– Sei… sei… Sabe, vou te dizer uma coisa. Eu ainda lembro muita coisa do teu tempo. Dá pra acreditar? Você gostava de caipirinhas. É… eu me lembro. Samba quente era assim o nome deles, né? O conjunto musical. Os teus amigos. Você lembra?

Antônio olhou diretamente nos seu olhos. Acenou positivo com a cabeça.

Lucas respirou fundo. Se aproximou colocando os dois braços na mesa.

– Então vamos falar de passado? Ou vamos ficar aqui discutindo os tempos atuais?

O Gordo se aproximou com a cerveja e os pastéis. Lá fora, a sirene de uma viatura da brigada quebrou a concentração de Lucas.

– Minha vez.

Lucas levantou-se e seguiu na direção do banheiro. O velho permaneceu quieto observando o gordo servir a cerveja nos copos gelados.