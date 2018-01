HNSG necessita de doações da comunidade

Por Monique Mendes

A primeira instituição de saúde de Canoas, o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), busca alternativas para amenizar as dificuldades enfrentadas nos últimos anos. Com a crise financeira que assola a entidade, o Gracinha recebe a ajuda da comunidade canoense. De acordo com a direção do hospital, todas as doações são bem-vindas e qualquer iniciativa pode ajudar a entidade. Fraldas, lençóis e materiais de higiene estão na lista das doações, que podem ser feitas após o contato com a ouvidoria pelo telefone (51) 2102-1045.

O hospital, que já existe há 55 anos na cidade, foi por mais de quatro décadas a única instituição de saúde do município, além de atender também toda a região. Com história marcada por conquistas e dificuldades, o hospital já atendeu mais de cinco milhões de pessoas, sendo que 70% do atendimento é via Sistema Único de Saúde (SUS).

Diversas campanhas e ações já foram desenvolvidas pelo hospital na busca de apoiar o Nossa Senhora das Graças, que realizou, só no ano passado, uma média de três mil atendimentos por mês. O Gracinha recebe pessoas de todas as idades, atua com 1048 colaboradores ativos e conta com um corpo clínico com mais de 150 médicos de diversas especialidades. É uma instituição que, apesar dos problemas que enfrenta, segue como referência para os canoenses na área da Saúde.

Estrutura Geral e Serviços

O HNSG conta hoje com 288 leitos ativos, UTI Adulto tipo II; Emergência e Pronto Atendimento; Centro Cirúrgico com oito salas; Ambulatórios de especialidades; Centro de Diagnóstico com Análises Clínicas, Oftalmologia, Radiologia convencional, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia, Mamografia, Endoscopia Digestiva alta, Colonoscopia, Eletrocardiografia; Alta complexidade em traumatologia, Neurologia e Oncologia. A instituição ainda oferece a comunidade os serviços de Ambulatório de Especialidades Médicas, Convênios e Particulares com capacidade de atender mais de 40 convênios e clientes particulares e Ambulatório de Especialidades Médicas SUS que atende em média 16 mil pacientes por mês. Dentre as especialidades oferecidas pelo ambulatório estão: Cirurgia Geral, Vascular e Plástica, Neurologia clínica e cirúrgica, Traumatologia, Oncologia e Diagnóstico.