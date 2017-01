HNSG passa por mudanças no atendimento

A Secretaria Municipal da Saúde determinou uma série de mudanças no atendimento do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), na última sexta-feira, 20. A ação foi tomada após a verificação de constantes filas dentro e fora da instituição.

A secretária Municipal de Saúde, Rosa Groenwald, determinou que o HNSG descentralize as coletas laboratoriais, direcionando-as para as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Outra medida é a redistribuição dos horários para reduzir ao máximo filas de espera.

Também foi decidido que idosos, gestantes, crianças e pessoas com deficiência tenham atendimento prioritário. Atualmente, as consultas com especialistas ocorrem por ordem de chegada. Essas duas situações provocaram as filas observadas na manhã dessa sexta-feira.

“Neste quadro caótico de descaso com os direitos dos cidadãos canoenses, estive no HNSG conversando com a população e verificando a situação. Após comprovar a superlotação, dentro e fora do hospital, foi determinado que a administração tome algumas providências para que o usuário tenha um atendimento adequado. Vamos trabalhar na revisão da gestão e intervindo em toda a rede para a recuperação da Saúde, visando um atendimento digno e de qualidade, como preconiza o SUS”, declarou a titular da pasta.

Leia também:

Secretária de Saúde relata problemas na rede municipal