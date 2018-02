O Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) recebeu na última quarta-feira, 7, um cheque no valor de R$ 24.822,00. O valor foi arrecadado no período de um ano da Campanha Troco Amigo Panvel. Na ocasião, o presidente da Associação Beneficente de Canoas (ABC), Airton Luiz Tonietto, recebeu o cheque das mãos da Coordenadora da Panvel, Carla Rodrigues. Airton agradeceu a doação de toda comunidade canoense que colabora com a Campanha em prol do hospital.