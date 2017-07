HNSG recebe homenagem na Câmara de Vereadores

O Hospital Nossa Senhora das Graças recebeu homenagem do Legislativo canoense, na terça-feira, 11, pela passagem de seus 55 anos de fundação. O Grande Expediente foi proposto pelos vereadores da Comissão de Saúde, Educação e Cultura da Câmara.

O vereador Marcus Vinícius Machado, o Quinho (PDT), membro da Comissão de Saúde, falou em nome dos parlamentares. Em seu pronunciamento, ele destacou a importância do Graças na vida dos canoenses e afirmou que a história da instituição se confunde com a do município.

Quinho comentou o perfil da atual gestão do hospital e elogiou o quadro de funcionários. “A homenagem é para cada um de vocês, que fazem a diferença e trazem sucesso e um atendimento cada vez mais qualificado, apesar de todas as dificuldades”, salientou. Presidida pelo vereador Alexandre Gonçalves (PPS), a Comissão de Saúde é composta também pelos vereadores Aloisio Bamberg (PCdoB), Canhoto (SD), Dario da Silveira (PDT), Ivo Fiorotti (PT), José Carlos Patricio (PSD) e Patteta (PP).

O presidente da Associação Beneficente de Canoas (ABC), mantenedora do hospital, Luis Possebon, ressaltou que o hospital vive graças ao esforço e dedicação dos colaboradores. “É um hospital feito pela comunidade e com o esforço do nosso povo”, afirmou. Segundo ele, a atual gestão está trabalhando para humanizar e aperfeiçoar o atendimento. Ao comentar o déficit mensal de R$ 1 milhão registrado pelo hospital, Possebon defendeu a necessidade de recuperar a instituição. Para isso, pediu o apoio dos vereadores nesse processo e na busca por recursos financeiros: “Precisamos da força política dessa Casa”.

A homenagem também contou com a presença do ex-presidente da ABC, Osório Biazus, que esteve à frente da entidade nos últimos 13 anos. Ele lembrou que as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Graças vêm de muitos anos e que mais de 80% dos atendimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “O hospital nunca fechou as portas para ninguém, principalmente para aqueles que mais precisam”, enfatizou.

Acompanharam o Grande Expediente, o diretor administrativo e financeiro do Graças, Francisco Valmor Marques de Ávila, o diretor técnico, Marco Antonio Figueiró, o diretor-adjunto Fabrício Bernardes, a analista de relacionamento, Zulma Osório, a 1ª secretária da Diretoria da ABC, Sirlei Alves Reis e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mario Dhein, além de colaboradores da instituição.