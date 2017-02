HNSG recebe recursos arrecadados através do projeto Troco Amigo

Na última sexta-feira, 17, representantes da rede de farmácias Panvel estiveram presentes no auditório do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) para realizar a primeira entrega simbólica dos recursos arrecadados através do projeto Troco Amigo.

Através dessa campanha, consumidores das lojas de Canoas podem doar moedas para o hospital, nos postos de coleta localizados nas unidades da rede Panvel do município. A prestação de contas é realizada anualmente, sendo a primeira correspondente ao ano de 2016, com duração de 6 meses, totalizando R$ 13.546,96. Este valor será utilizado para a compra de aproximadamente 300 itens para o setor de SND – Nutrição e 17 itens de limpeza para a Higienização, que deverão chegar à casa de saúde nos próximos dias.

O projeto Troco Amigo iniciou em 2009, através da parceria com a rede de supermercados Unisuper – Viezzer e que hoje conta também com a rede de farmácias Panvel de Canoas.