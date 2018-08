HNSG tem emergência SUS fechada por tempo indeterminado

O setor de emergência do SUS do Hospital Nossa Senhora das Graças está fechado desde a tarde de quarta-feira, 15. A situação foi comunicada ao Conselho Regional de Medicina (Cremers) pelo diretor técnico do HNSG, Marco Antônio Figueiró. Embora no ofício encaminhado ao Cremers tenha sido declarado o fechamento por tempo indeterminado, Figueiró afirmou, em conversa com nossa equipe de reportagem, que a instituição está concentrando esforços para tentar reabrir ainda nesta semana.

A reportagem do Timoneiro entrou em contato o Hospital Nossa Senhora das Graças, que, através do seu diretor técnico, Marco Antônio Figueiró, esclareceu: “A situação é a seguinte: a emergência estava superlotada, operando com 300% acima de sua capacidade. Não tinha mais tomadas para oxigênio, nem macas, alguns idosos estavam em cadeiras há mais de um dia. Então entramos em situação de Risco Assistencial”, explicou. Quanto à normalização dos serviços e reabertura do setor de emergência, Figueiró afirmou estar buscando alternativas para que retorne o mais rápido possível: “Estamos solicitando reavaliações para possíveis altas para que as pessoas que estão nos corredores possam baixar. Até amanhã, talvez, tenhamos boas notícias”, concluiu.

O leitor do jornal Timoneiro tem acompanhado a cobertura da crise no HNSG, que tem se agravado nos últimos anos. O hospital acumula dívidas e passa por um momento financeiro delicado, tendo passado desde 2017 por mudanças na sua gestão e na de sua mantenedora. O fechamento da emergência SUS do hospital faz com que a população perca temporariamente sua maior referência histórica quando o assunto é atendimento médico na cidade. No momento quem necessitar ser atendido em urgência ou emergência deve procurar uma das UPAs ou o Hospital de Pronto Socorro de Canoas.