Hospital Universitário tem dois andares desativados desde 2015

A Saúde de Canoas enfrenta atualmente uma das maiores crises de sua história. Os problemas se propagam pelos principais hospitais canoenses e o Hospital Universitário (HU) é mais uma fonte de preocupação. Na última terça-feira, 21, a Prefeitura divulgou informações que mostram a realidade no hospital que é referência de atendimentos não só em Canoas, como na região. Dois andares inteiros estão desativados, pelo menos quatro salas estão lotadas de equipamentos, alguns estragados e outros com possibilidade de reparo.

“O que encontramos neste hospital, que é de Canoas, foi impressionante. Andares inteiros desativados, piso destruído, com goteiras, mofo, equipamentos sucateados. Trata-se de um caso de polícia. Nós vamos avaliar junto com a Procuradoria Geral do Município (PGM) como iremos proceder, de maneira enérgica, junto ao Ministério Público, em relação aos gestores anteriores. Trata-se de uma obrigação nossa”, afirmou o prefeito Luiz Carlos Busato (PTB).

Hoje, o Hospital Universitário possui dois andares, quinto e sétimo, fechados. Somados, possuem espaço físico suficiente para abrigar aproximadamente 180 leitos. Entre os equipamentos que estão parados estão berços aquecidos, camas hospitalares, ventiladores, balanças, carros de atendimento à parada cardíaca, ecógrafos e tomógrafos, entre outros.

“Sem dúvida, um prejuízo de milhões de reais”, frisou Busato. O prefeito também solicitou aos secretários municipais prioridade no trabalho de melhorias no acesso em algumas entradas do hospital, sinalização de trânsito, poda e capina no local.

O Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp), que cuida atualmente da gestão do HU, deve finalizar, em um prazo de até 30 dias, um relatório completo detalhando todos os equipamentos que estão estocados. Além disso, foi contratada uma empresa de filmagem para documentar a atual situação das instalações do hospital.

Histórico

O Gamp venceu a licitação para gerir o HU por cinco anos. O contrato foi assinado no dia 1º de dezembro de 2016, no valor de R$ 16 milhões mensais. A Prefeitura de Canoas já contratou uma auditoria para análise das contas do hospital, para ter um real diagnóstico das dívidas da instituição.