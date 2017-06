Hospital Universitário tem novo diretor geral

O novo diretor geral do Hospital Universitário de Canoas, administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp), foi apresentado nesta terça, 20, à equipe médica e à diretoria da instituição. Fernando Isnard é médico especializado em Clínica Geral, consultor da ONU no Brasil pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz. Trabalhou também de saúde pública de São Paulo e do Rio de Janeiro. Como gestor, já foi coordenador clínico do Hospital Presidente (SP) e recentemente era coordenador do Faturamento Hospitalar do Hospital São Luiz (SP), que integra a Rede D’or.

Recentemente, o Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) também passou por mudanças. Rinaldo Simões tomou posse como diretor geral da instituição e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) Caçapava e Rio Branco – também sob gestão do Gamp.

A escolha dos novos gestores foi do Conselho Executivo do Gamp.