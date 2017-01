Hospital Veterinário tem horários alterados

O Hospital Veterinário da Ulbra está atendendo até o dia 12 de janeiro em horário diferenciado. Neste período, o atendimento externo é das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 17 horas, aos finais de semana.

A partir do dia 13 de janeiro, o Hospital Veterinário estará fechado, retornando as atividades normais no dia 20 de fevereiro. Além de atuar como hospital-escola, o Hospital Veterinário da Ulbra presta serviços à comunidade, disponibilizando atendimento clínico e cirúrgico, internação, odontologia, oncologia, fisioterapia e acupuntura em animais de pequeno, médio e grande porte.

estrutura conta com laboratórios de análises clínicas, microbiológicas, parasitológicas, biotecnológicas, histopatológicas e é o único centro de diagnóstico por imagens em um hospital veterinário no Rio Grande do Sul, contando com um aparelho de tomografia.